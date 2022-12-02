В Суздале к 1000-летию города появится ландшафтный парк на месте средневекового некрополя

В Суздале к тысячелетнему юбилею города создадут ландшафтный парк на месте средневекового некрополя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по стратегическому развитию и науке Олег Рыжков.
Он заявил, что несколько старинных курганов будут восстановлены. Ландшафтный парк появится на окраине города. В нем хотят устроят экспозицию о погребальном обряде центрального Руси IX–X веков.
«Там средневековый некрополь IX–X века, раскапывать его начал еще граф Уваров в 1853 году, практически весь он раскопан, некоторые находки представлены в Суздальском музее», — пояснил Рыжков.
От отметил, что в парк будет предназначаться для прогулок и отдыха. Он будет «зеленый, с приятными дорожками, видовыми раскрытиями, с площадками», отметил представитель музея.
К 1000-летию Суздаля планируется завершить первый этап создания ландшафтного памятника курганного типа. Юбилей города состоится в 2024 году.