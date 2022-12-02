Власти Латвии оштрафовали «Дождь»* за карту с Крымом в составе России и выражения «наша армия»

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал «Дождь»* на 10 тыс. евро. Об этом председатель совета Иварс Аболиньш сообщил в своем твиттере.
NEPLP признал нарушением показанную телеканалом карту с Крымом в составе России. Кроме того, «Дождь»* употребил выражение «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ.
Аболиньш отметил, что за последние месяцы это уже второе нарушение для «Дождя»* (какое нарушение было первым, не уточняется). После третьего у телеканала могут отобрать лицензию на вещание на территории Латвии.
*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.