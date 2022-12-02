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Власти Латвии оштрафовали «Дождь»* за карту с Крымом в составе России и выражения «наша армия»
Виктория Шанина
Сегодня в 21:17

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал «Дождь»* на 10 тыс. евро. Об этом председатель совета Иварс Аболиньш сообщил в своем твиттере.

NEPLP признал нарушением показанную телеканалом карту с Крымом в составе России. Кроме того, «Дождь»* употребил выражение «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ.

Аболиньш отметил, что за последние месяцы это уже второе нарушение для «Дождя»* (какое нарушение было первым, не уточняется). После третьего у телеканала могут отобрать лицензию на вещание на территории Латвии.

*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.

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