Реклама
Новости
При Третьяковской галерее появится инклюзивный центр творчества
Денис Ламехов
Сегодня в 17:38

Третьяковская галерея откроет инклюзивный центр творчества в Малом Толмачевском переулке в Москве, рассказала замгендиректора музея по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер. Ее цитирует РИА «Новости».

«Это было помещение, в котором мы периодически проводили выставки работ наших студийцев, иногда праздники. Еще там были офисные помещения сотрудников разных отделов. Потребность масштабировать работу и применять тот опыт и те методики, которые выработаны специалистами для гораздо большего количества посетителей (в том числе с ограниченными возможностями. — Прим. ред.), привели к тому, что мы решили трансформировать это пространство», — рассказала Эльзессер.

Мастерские, которые создадут в пространстве студий Третьяковки, будут действовать постоянно и принимать группы каждый день. Об их программе, однако, пока ничего неизвестно. С датой запуска музей также пока не определился. Эльзессер отметила: «Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня, мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу».

В настоящее время пространство ремонтируется — обновляется входная группа и вестибюль. Помимо прочего, в проекте инклюзивного центра запланированы мультимедийный зал и столовая. Само помещение будет адаптировано для посетителей с различными особенностями здоровья, сообщили в галерее.

Вход в выставочное пространство будет бесплатным. Центр будет создан при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, проект обновления пространства подготовило архитектурное бюро Олега Клодта.

расскажите друзьям
люди
Владимир Потанин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»