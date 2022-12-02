При Третьяковской галерее появится инклюзивный центр творчества

Мастерские, которые создадут в пространстве студий Третьяковки, будут действовать постоянно и принимать группы каждый день. Об их программе, однако, пока ничего неизвестно. С датой запуска музей также пока не определился. Эльзессер отметила: «Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня, мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу».