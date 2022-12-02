При Третьяковской галерее появится инклюзивный центр творчества

Третьяковская галерея откроет инклюзивный центр творчества в Малом Толмачевском переулке в Москве, рассказала замгендиректора музея по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер. Ее цитирует РИА «Новости».
«Это было помещение, в котором мы периодически проводили выставки работ наших студийцев, иногда праздники. Еще там были офисные помещения сотрудников разных отделов. Потребность масштабировать работу и применять тот опыт и те методики, которые выработаны специалистами для гораздо большего количества посетителей (в том числе с ограниченными возможностями. — Прим. ред.), привели к тому, что мы решили трансформировать это пространство», — рассказала Эльзессер.
Мастерские, которые создадут в пространстве студий Третьяковки, будут действовать постоянно и принимать группы каждый день. Об их программе, однако, пока ничего неизвестно. С датой запуска музей также пока не определился. Эльзессер отметила: «Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня, мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу».
В настоящее время пространство ремонтируется — обновляется входная группа и вестибюль. Помимо прочего, в проекте инклюзивного центра запланированы мультимедийный зал и столовая. Само помещение будет адаптировано для посетителей с различными особенностями здоровья, сообщили в галерее.
Вход в выставочное пространство будет бесплатным. Центр будет создан при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, проект обновления пространства подготовило архитектурное бюро Олега Клодта.