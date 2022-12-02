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«Во все тяжкие», «Твин Пикс» и «Бригада»: «Кинопоиск» выбрал 100 великих сериалов XXI века
Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

«Кинопоиск» полгода опрашивал представителей киноиндустрии и, собрав практически 200 мнений, составил рейтинг «100 великих сериалов XXI века». Лучшим проектом оказалась лента «Во все тяжкие», рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

Также в десятку лучших сериалов вошли «Игра престолов», «Чернобыль», новый сезон «Твин Пикс», «Настоящий детектив», «Фарго», «Безумцы», «Прослушка», «Наследники» и «Дрянь».

Среди российских проектов лучшим оказалась «Бригада» (32 место в общем рейтинге). Всего в рейтинг попали 9 сериалов, произведенных в России, в их числе также «Чики» (34 место), «Ликвидация» (42 место), «Оттепель» (45 место), «Звоните ДиКаприо!» (64 место), «Домашний арест» (67 место), «Измены» (77 место), «Школа» (86 место) и «Физрук» (95 место).

В опросе участвовали деятели российского кино и культуры: режиссеры, сценаристы, продюсеры, шоураннеры, журналисты и кинокритики, писатели. В их числе Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Акопов, Валерий Федорович, Евгений Никишов и другие.

Каждый респондент составил личный топ-10 сериалов — они могли называть только те картины, пилотный эпизод которых вышел после 1 января 2001 года. Всего эксперты кинематографа назвали 403 сериала. Те из них, которые упоминались чаще всего, и попали в итоговый список «100 великих сериалов XXI века».

«Итоговый рейтинг не отражает зрительские предпочтения, но наглядно показвыает, какие сериалы, по мнению профессионалов из мира российского кино, изменили международную и локальную индустрию, породили новое течение в производстве или повлияли на зрительское восприятие — то есть могут считаться великими», — заявляют представители «Кинопоиска».

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Иван СамохваловОлег МаловичкоАлександр АкоповЕвгений Никишов
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