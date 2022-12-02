«Во все тяжкие», «Твин Пикс» и «Бригада»: «Кинопоиск» выбрал 100 великих сериалов XXI века

Каждый респондент составил личный топ-10 сериалов — они могли называть только те картины, пилотный эпизод которых вышел после 1 января 2001 года. Всего эксперты кинематографа назвали 403 сериала. Те из них, которые упоминались чаще всего, и попали в итоговый список «100 великих сериалов XXI века».