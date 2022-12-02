«Во все тяжкие», «Твин Пикс» и «Бригада»: «Кинопоиск» выбрал 100 великих сериалов XXI века

«Кинопоиск» полгода опрашивал представителей киноиндустрии и, собрав практически 200 мнений, составил рейтинг «100 великих сериалов XXI века». Лучшим проектом оказалась лента «Во все тяжкие», рассказали «Афише Daily» представители сервиса.
Также в десятку лучших сериалов вошли «Игра престолов», «Чернобыль», новый сезон «Твин Пикс», «Настоящий детектив», «Фарго», «Безумцы», «Прослушка», «Наследники» и «Дрянь».
Среди российских проектов лучшим оказалась «Бригада» (32 место в общем рейтинге). Всего в рейтинг попали 9 сериалов, произведенных в России, в их числе также «Чики» (34 место), «Ликвидация» (42 место), «Оттепель» (45 место), «Звоните ДиКаприо!» (64 место), «Домашний арест» (67 место), «Измены» (77 место), «Школа» (86 место) и «Физрук» (95 место).
В опросе участвовали деятели российского кино и культуры: режиссеры, сценаристы, продюсеры, шоураннеры, журналисты и кинокритики, писатели. В их числе Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Акопов, Валерий Федорович, Евгений Никишов и другие.
Каждый респондент составил личный топ-10 сериалов — они могли называть только те картины, пилотный эпизод которых вышел после 1 января 2001 года. Всего эксперты кинематографа назвали 403 сериала. Те из них, которые упоминались чаще всего, и попали в итоговый список «100 великих сериалов XXI века».
«Итоговый рейтинг не отражает зрительские предпочтения, но наглядно показвыает, какие сериалы, по мнению профессионалов из мира российского кино, изменили международную и локальную индустрию, породили новое течение в производстве или повлияли на зрительское восприятие — то есть могут считаться великими», — заявляют представители «Кинопоиска».