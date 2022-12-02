«Ученые считают, что причин может быть сразу несколько: состояние кормовых ресурсов, беспокойство проходящими судами, загрязнение акватории и другие факторы. Но точных данных о ключевой причине на сегодня нет. Чтобы спасти каланов от второго вымирания, нужно выяснить, что же стало новой угрозой для этих зверьков. Во время экспедиции на Курильские острова летом 2023 года ученые изучат состояние экосистемы, соберут данные о численности вида, начнут собирать материалы», — рассказали в организации.