Всемирный фонд дикой природы запустил благотворительный флешмоб #якаланюсь — он посвящен калану, исчезающей краснокнижной морской выдре. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.
В России каланы обитают на Командорских островах, Курилах и Камчатке. Известны в том числе за счет своего ценного меха. Как сообщают в фонде, они находились на пороге вымирания, однако популяция восстановилась — и затем численность каланов вновь начала падать.
«Ученые считают, что причин может быть сразу несколько: состояние кормовых ресурсов, беспокойство проходящими судами, загрязнение акватории и другие факторы. Но точных данных о ключевой причине на сегодня нет. Чтобы спасти каланов от второго вымирания, нужно выяснить, что же стало новой угрозой для этих зверьков. Во время экспедиции на Курильские острова летом 2023 года ученые изучат состояние экосистемы, соберут данные о численности вида, начнут собирать материалы», — рассказали в организации.
На сайте проекта можно пройти посвященный каланам шуточный тест (отсюда — тег #якаланюсь), а также поучаствовать в сборе средств — все вырученные деньги фонд обещает направить на проект по сохранению популяции каланов, включая указанную экспедицию на Курилы.
«Каланиться — значит замедлиться в праздничной суете. Ненадолго перестать резать салаты и украшать елку, чтобы уделить время себе и близким. И какое‑то время с наслаждением не делать ничего серьезного», — говорится на сайте проекта.