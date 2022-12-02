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Вышел новый ролик к фильму «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

В рамках презентации Marvel Studios на бразильском Comic Con показали новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Мировая премьера ленты запланирована на 17 февраля 2023 года.

В ролике показали приключения Человека-муравья от событий первого сольного фильма до «Квантомании».

Действие грядущего фильма развернется после событий «Мстителей: Финал». Скотт Лэнг, Хоуп ван Дайн, Хэнк Пим и Джанет ван Дайн отправляются в очередное приключение, исследуя Квантовый мир. Там, открывая его новые особенности, они и сталкиваются с Кангом Завоевателем.

В ленте снялись Пол Радд, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Билл Мюррей и другие. Режиссер — Пейтон Рид.

«Квантомания» станет первым фильмом, открывающим пятую фазу Marvel. «Мы очень-очень рады. Мы начинаем фазу-5 с большим-большим размахом. Это самое великое приключение, в которое когда‑либо отправлялись Человек-муравей и Оса. Мы пойдем в странные места и встретимся с антагонистом, который не похож ни на кого из тех, с кем они когда‑либо сталкивались, и это включая Таноса», — сказал режиссер.

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Майкл ДугласБилл МюррейПол РаддКэтрин НьютонМишель Пфайффер
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