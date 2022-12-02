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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Мандалорец»
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Авторы сериала «Мандалорец» объявили дату премьеры третьего сезона.

Мандо и малыш Йода вернутся на Disney+ 1 марта 2023 года. В грядущем сезоне Дин Джарин отправится на свою родную планету Мандалор, чтобы восстановить репутацию.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. К ним присоединился Кристофер Ллойд. Основным сценаристом третьего сезона стал создатель сериала Джон Фавро.

Третий сезон уже довольно давно находится в разработке — вторая часть сериала дебютировала еще в октябре 2020 года. Однако за это время главные герои картины Мандо (которого играет Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) успели появиться в нескольких эпизодах спин-оффа — сериала «Книга Бобы Фетта».

«Мандалорец» впервые вышел в 2019 году. Действие шоу разворачивается спустя пять лет после событий шестого эпизода «Звездных войн» — «Возвращения Джедая». Сериал быстро стал хитом, а внимание зрителей покорил новый персонаж — малыш Йода.

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Педро ПаскальКарл УэзерсДжанкарло ЭспозитоКэти СакхоффКристофер ЛлойдДжон Фавро
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