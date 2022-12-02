Польский Минкульт обнаружил украденную в 1984 году картину Кандинского на немецком аукционе

Сейчас данные об указанной работе Кандинского в открытых источниках, связанных с Grisebach, отсутствуют, в кэше страниц есть лишь несколько изображений картины. Как сообщает Associated Press, на оборотной стороне акварели сохранилась печать варшавского Национального музея.