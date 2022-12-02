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Польский Минкульт обнаружил украденную в 1984 году картину Кандинского на немецком аукционе
Денис Ламехов
Сегодня в 10:14

Министерство культуры и национального наследия Польши объявило об обнаружении акварельной картины Василия Кандинского «Без названия» (1928): она, как сообщается, была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Заявление ведомства цитирует Associated Press.

Согласно сообщению польского Минкульта, работа была выставлена на продажу немецким аукционным домом Grisebach. Министерство обратилось к нему с просьбой снять акварель с торгов — это позволило бы тщательно осмотреть полотно и предпринять дальнейшие шаги.

Однако аукционный дом принял решение продать произведение искусства. Как сообщается, на такое решение воздействия не возымели ни позиция Минкульта, ни действия посольства Польши в Берлине.

Местные СМИ уточняют, что сумма, вырученная за картину, составила 310 тыс. евро. А выставка, с которой ее похитили 38 лет назад, носила название «Концепции пространства в современном искусстве».

Сейчас данные об указанной работе Кандинского в открытых источниках, связанных с Grisebach, отсутствуют, в кэше страниц есть лишь несколько изображений картины. Как сообщает Associated Press, на оборотной стороне акварели сохранилась печать варшавского Национального музея.

«Любая продажа [произведения искусства] после кражи не может считаться добросовестным шагом», — заявили в Министерстве культуры Польши, указав на отметки о происхождении полотна. Власти страны рассматривают принятие юридических мер, пишет AP.

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