Польский Минкульт обнаружил украденную в 1984 году картину Кандинского на немецком аукционе

Министерство культуры и национального наследия Польши объявило об обнаружении акварельной картины Василия Кандинского «Без названия» (1928): она, как сообщается, была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Заявление ведомства цитирует Associated Press.
Согласно сообщению польского Минкульта, работа была выставлена на продажу немецким аукционным домом Grisebach. Министерство обратилось к нему с просьбой снять акварель с торгов — это позволило бы тщательно осмотреть полотно и предпринять дальнейшие шаги.
Однако аукционный дом принял решение продать произведение искусства. Как сообщается, на такое решение воздействия не возымели ни позиция Минкульта, ни действия посольства Польши в Берлине.
Местные СМИ уточняют, что сумма, вырученная за картину, составила 310 тыс. евро. А выставка, с которой ее похитили 38 лет назад, носила название «Концепции пространства в современном искусстве».
Сейчас данные об указанной работе Кандинского в открытых источниках, связанных с Grisebach, отсутствуют, в кэше страниц есть лишь несколько изображений картины. Как сообщает Associated Press, на оборотной стороне акварели сохранилась печать варшавского Национального музея.
«Любая продажа [произведения искусства] после кражи не может считаться добросовестным шагом», — заявили в Министерстве культуры Польши, указав на отметки о происхождении полотна. Власти страны рассматривают принятие юридических мер, пишет AP.