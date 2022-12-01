Том Хэнкс в трейлере фильма «Человек по имени Отто»

Вышел новый трейлер комедийного фильма «Мужчина по имени Отто». Его релиз состоится 13 января 2023 года.
Картина рассказывает о ворчливом вдовце, чья единственная радость заключается в критике и осуждении своих соседей. Однако все меняется, когда в дом по соседству переезжает молодая семья.
В основу грядущей ленты лег роман Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». В 2015 году ее уже экранизировал шведский режиссер и сценарист Ханнес Хольм.
В «Мужчине по имени Отто» снялись Том Хэнкс, Мариана Тревиньо, Рейчел Келлер и Мануэль Гарсия-Рульфо. Режиссером выступил Марк Форстер («Волшебная страна», «Бал монстров»), а сценаристом — Дэвид Маги («Жизнь Пи»).