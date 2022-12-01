Реклама
Новости
Том Хэнкс в трейлере фильма «Человек по имени Отто»
Дарья Мельникова
Сегодня в 23:02

Вышел новый трейлер комедийного фильма «Мужчина по имени Отто». Его релиз состоится 13 января 2023 года.

Картина рассказывает о ворчливом вдовце, чья единственная радость заключается в критике и осуждении своих соседей. Однако все меняется, когда в дом по соседству переезжает молодая семья.

В основу грядущей ленты лег роман Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». В 2015 году ее уже экранизировал шведский режиссер и сценарист Ханнес Хольм.

В «Мужчине по имени Отто» снялись Том Хэнкс, Мариана Тревиньо, Рейчел Келлер и Мануэль Гарсия-Рульфо. Режиссером выступил Марк Форстер («Волшебная страна», «Бал монстров»), а сценаристом — Дэвид Маги («Жизнь Пи»).

расскажите друзьям
люди
Том ХэнксМарк Форстер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»