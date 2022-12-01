Королевский монетный двор Британии выпустил монеты с силуэтами музыкантов The Rolling Stones

Музыкантов можно будет увидеть на обратной стороне монеты. Лицевую сторону займет профиль скончавшейся в 2022 году королевы Елизаветы II. Монеты к юбилею The Rolling Stones станут одними из последних, на которых можно будет увидеть почившего монарха.