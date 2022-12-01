Королевский монетный двор Британии выпустил монеты с силуэтами музыкантов The Rolling Stones

Британский Королевский монетный двор выпустил монеты с силуэтами музыкантов The Rolling Stones к 60-летию рок-коллектива. Об этом рассказал ТАСС.
На коллекционных монетах изобразили трех оставшихся в живых участников группы: Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда. Также на монеты попал ударник Чарли Уоттс, скончавшийся в 2020 году.
Их силуэты расположены на сцене, возле которой видны поднятые руки поклонников. На монетах также выгравированы две надписи: «The Rolling Stones» вверху и «62–22» (годы существования группы) внизу.
Музыкантов можно будет увидеть на обратной стороне монеты. Лицевую сторону займет профиль скончавшейся в 2022 году королевы Елизаветы II. Монеты к юбилею The Rolling Stones станут одними из последних, на которых можно будет увидеть почившего монарха.
В продажу поступят несколько вариантов памятных монет с рокерами номиналом от пяти фунтов до тысячи фунтов стерлингов. Их стоимость будет варьироваться соответственно от 14,5 до 76 135 фунтов (от 18 долларов до 93,7 тыс.).
Ранее в Великобритании выходили и другие монеты, посвященные рок-музыкантам. Они были отчеканены в честь Queen, The Who, Элтона Джона и Дэвида Боуи. Монеты вошли в коллекционный набор «Легенды музыки».