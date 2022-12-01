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Матч чемпионата мира по футболу впервые будет судить женщина-рефери Стефани Фраппар
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Матч чемпионата мира по футболу впервые будет судить рефери-женщина. Ей станет француженка Стефани Фраппар. Об этом сообщил Hypebae.

Фраппар предстоит работать на встрече между сборными Коста-Рики и Германии 1 декабря. Вместе с ней на поле появятся две помощницы — Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики.

«Это сюрприз, вы не можете в это поверить и через две-три минуты понимаете, что едете на чемпионат мира. Это потрясающе — и не только для меня, но и для моей семьи, а также для французских судей», — прокомментировала Фраппар.

Она отметила, что работа судьей на столь престижном турнире связана с серьезным давлением. «Когда вы допускаете ошибку, это значительнее, чем если игрок совершает ее, и влечет больше последствий для команд», — пояснила рефери.

Также Фраппар добавила, что воспринимает возможность судить игру чемпионата мира не только как нечто, связанное с футболом. Для судьи, по ее словам, это возможность доказать, что у женщин есть те же качества, что и в мужчин.

Ранее, в марте, Фраппар судила отборочный матч на чемпионат мира. Также на ее счету матч Лиги чемпионов в 2020 году и финал Суперкубка УЕФА в 2019 году.

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