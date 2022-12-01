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Появился первый кадр Максин Пик в образе Анны Политковской в байопике о журналистке
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:40

Deadline показал первый кадр из грядущего байопика о российской журналистке и репортере «Новой газеты» Анне Политковской.

На нем изображена актриса Максин Пик в образе журналистки.

© Good Films

Картина под названием «Анна» расскажет историю Политковской и ее пути в журналистике, освещения войн в Чечне и активной борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека в России. В 2006 году ее убили в подъезде собственного дома, предположительно, за ее профессиональную деятельность.

Роль мужа журналистки исполнит Джейсон Айзекс, редактора газеты Дмитрия Муратова — Киран Хайндс, сына Анны Илью — Гарри Лоути.

Кресло режиссера занял Джеймс Стронг («Убийство на пляже»). Продюсерами выступают Мириам Сигал и Пол Бреннан из Good Films Collective, а также Киа Джем из K.Jam Media и Ричард Алан Рид из BuzzFeed Studios. Сценарий «Mother Russia» написал Эрик Поппен («За гранью страха»).

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