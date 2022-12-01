Появился первый кадр Максин Пик в образе Анны Политковской в байопике о журналистке

Картина под названием «Анна» расскажет историю Политковской и ее пути в журналистике, освещения войн в Чечне и активной борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека в России. В 2006 году ее убили в подъезде собственного дома, предположительно, за ее профессиональную деятельность.