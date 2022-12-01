В Свердловской области участницам конкурса красоты подарили мусорные пакеты и бахилы

По словам девушки, участницы считают, что места победительниц были распределены заранее. «Я потратила 10 тыс. на участие, 7000 — на творческий номер и еще 7000 — на одежду и билеты для близких, и конечную укладку на финал я тоже оплачивала из своего кармана, потому что организатор уходил от ответа и не собирался брать ответственность за ужас, который сделали „профессионалы“. Подарки я все вернула им. Мы хотим огласки, вывести конкурс на чистую воду. Муж считает, что это просто отмывание денег», — добавила она.