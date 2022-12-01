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В Свердловской области участницам конкурса красоты подарили мусорные пакеты и бахилы
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:55

В Свердловской области участницам конкурса «Миссис Каменск-Уральский» подарили мусорные пакеты, бахилы, пищевую пленку и перчатки. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

Одна из участниц конкурса красоты рассказала, что ее и других девушек возмутили подарки. Они также заподозрили организаторов в отмывании денег.

«Организаторы, конечно, не извинялись. Они считают подарки более чем достойными, защищают таких щедрых спонсоров. Но у нас претензии и к качеству предоставляемых услуг, к проведению: что должно было быть и что по факту было», — сказала она.

© «[ТЕ] Типичный Екатеринбург»/«ВКонтакте»

По словам девушки, участницы считают, что места победительниц были распределены заранее. «Я потратила 10 тыс. на участие, 7000 — на творческий номер и еще 7000 — на одежду и билеты для близких, и конечную укладку на финал я тоже оплачивала из своего кармана, потому что организатор уходил от ответа и не собирался брать ответственность за ужас, который сделали „профессионалы“. Подарки я все вернула им. Мы хотим огласки, вывести конкурс на чистую воду. Муж считает, что это просто отмывание денег», — добавила она.

Организаторы конкурса заявили, что «разочарованы поступком» девушки и «писать, что тебе подарили не то, что ты хотела, это как минимум низко и не достойно по отношению к тем людям, которые от души собрали подарки». По их словам, они вложили в каждую участницу «как минимум 30 000 рублей».

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