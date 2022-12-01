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«Яндекс Музыка» подвела итоги 2022-го. В топе — Aarne и Егор Крид
Денис Ламехов
Сегодня в 14:04

«Яндекс Музыка» подвела итоги 2022 года: сервис проанализировал, какие треки пользователи слушали и какими делились. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

В целом, по данным платформы, юзеры стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц — это на 3 часа больше, чем в начале 2022-го.

При этом сервис не стал публиковать традиционные рейтинги исполнителей и треков, но представил собственные номинации.

Среди них:

  • «Самый успешный альбом года»: Miyagi & Эндшпиль «Hattori». Как объяснил сервис, сразу после выхода пластинки все треки с нее заняли верхние позиции в списке самых прослушиваемых новинок за первый уик-энд.
  • «Самый зашеренный трек года»: Егор Крид и Михаил Шуфутинский «3-е сентября». Им пользователи поделились наибольшее число раз.
  • «Фрешмен года»: Aarne. Победу в этой номинации ему принес дебютный альбом «AA Language», где среди приглашенных музыкантов отметились Big Baby Tape, Feduk и Slava Marlow.
  • «Лайк года»: Anna Asti. Ее треки набрали больше всего лайков в рекомендательной системе «Яндекс Музыки» под названием «Моя волна».
  • «Прорыв в „Моей волне“»: Inna. Композиции румынской исполнительницы в системе рекомендаций пользователи слушали больше всего.
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