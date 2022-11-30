Режиссер «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» снимет фильм о Брюсе Ли

«Брюс Ли, которого не считают ни в полной мере американцем, ни китайцем, был мостом между Востоком и Западом, который представил миру китайское кунг-фу, ученым в области единоборств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в экшн-кино», — прокомментировал Энг Ли.