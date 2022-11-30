Режиссер «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» снимет фильм о Брюсе Ли

Главную роль в картине исполнит сын кинематографиста Мейсон Ли — он готовился к съемкам в ней в течение последних трех лет. Сценарий разработает Дэн Футтерман («Капоте», «Охотник на лис») на основе наработок Жана Кастелли, Алекса Лоу, Мейбл Чунг и Уэллса Тауэра.
Режиссер намерен углубиться в историю создания легенды единоборств, которой стал Ли. Кинематографист задумал рассказать, как актер стал учителем голливудских актеров и как объединил различные стили боевых искусств в джиткундо.
Также лента поделится деталями о непростой карьере Брюса Ли в США, его разочарованиях, нежелании играть второстепенных персонажей и отказе американской аудитории поначалу принимать азиатского актера.
«Брюс Ли, которого не считают ни в полной мере американцем, ни китайцем, был мостом между Востоком и Западом, который представил миру китайское кунг-фу, ученым в области единоборств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в экшн-кино», — прокомментировал Энг Ли.
Кинематографист отметил, что чувствует себя «обязанным рассказать историю этого блестящего, уникального человека, который стремился быть принятым, обладал огромной силой при весе 135 фунтов и который благодаря неустанному труду воплотил невозможные мечты в реальность».
Продюсерами проекта выступят сам Ли, Лоуренс Грей, Шэннон Ли, Бен Эверард и Брайан Белл. Байопик будут курировать Элизабет Габлер и Мариса Паива из киностудии 3000 Pictures — ранее они сотрудничали с Ли при съемках «Жизни Пи».