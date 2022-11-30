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Вышел благотворительный музыкальный альбом к 30-летию «Гринпис»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:04

Российские музыканты выпустили благотворительный альбом «Greenpeace Breakthrough 3.0» к 30-летию «Гринписа» в стране. Об этом организация сообщила «Афише Daily».

В записи пластинки приняли участие 12 артистов и коллективов: «Хадн Дадн», «Электрофорез», Alai Oli, «Обе две», Шура Кузнецова, Макс Покровский, Алексей Кортнев, Павел Артемьев, Mirele, Полина Фаворская, Филипп Хмыров, «Сансара».

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«Первый офис этой замечательной организации открылся в нашей стране благодаря, в том числе, усилиям известных музыкантов. Гринпис и музыка всегда шагали рука об руку. И сегодня мы хотим поддержать Гринпис в России, чтобы он и дальше продолжал заботиться о нашей флоре и фауне, о чистоте того кусочка планеты, который называется Россия», — прокомментировал Алексей Кортнев.

«Greenpeace Breakthrough 3.0» — сиквел виниловой пластинки «Greenpeace Breakthrough» («Гринпис. Прорыв»), которая вышла в СССР в 1989 году. В записи оригинального альбома участвовали U2, Стинг, Шаде, Eurythmics и другие.

На деньги, вырученные от продаж той пластинки, «Гринпис» открыл отделение в России. Средства от прослушивание нового альбома пойдут на природоохранные проекты организации.

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