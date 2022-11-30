Вышел благотворительный музыкальный альбом к 30-летию «Гринпис»

«Первый офис этой замечательной организации открылся в нашей стране благодаря, в том числе, усилиям известных музыкантов. Гринпис и музыка всегда шагали рука об руку. И сегодня мы хотим поддержать Гринпис в России, чтобы он и дальше продолжал заботиться о нашей флоре и фауне, о чистоте того кусочка планеты, который называется Россия», — прокомментировал Алексей Кортнев.