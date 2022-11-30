Умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Ей было 79 лет

На 80-м году жизни умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Об этом сообщили родственники в ее соцсетях.
«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Она была в компании своей семьи. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно болезненное время, и мы хотели бы, чтобы все хранили Кристин в своих сердцах и помнили жизнь невероятного человека и почитаемого музыканта, которого любили все. Покойся с миром, Кристин Макви», — рассказали они.
Участники группы тоже простились с Макви: «Она была лучшим музыкантом, который только мог быть в группе, и лучшим другом, который мог быть в жизни. Нам так повезло, что мы прожили жизнь с ней».
Fleetwood Mac, основанная в Лондоне в 1967 году, продала более 100 млн пластинок по всему миру, что сделало ее одной из самых успешных групп в истории. Одни из самых известных ее песен — «Dreams», «Go Your Own Way» и «Everywhere».
Макви стала участником коллектива в 1970 году. В одноименном с группой альбоме «Fleetwood Mac» 1975 года песни «Over My Head» и «Say You Love Me», которые написала певица, стали хитами. «Rumours», выпущенный в 1977-м, стал одним из самых продаваемых альбомов всех времен с хитами «Second Hand News» и «You Make Loving Fun».