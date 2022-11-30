Умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Ей было 79 лет

«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Она была в компании своей семьи. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно болезненное время, и мы хотели бы, чтобы все хранили Кристин в своих сердцах и помнили жизнь невероятного человека и почитаемого музыканта, которого любили все. Покойся с миром, Кристин Макви», — рассказали они.