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Актер Джо Пеши рассказал, что получил ожог головы на съемках комедии «Один дома-2»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

Американский актер Джо Пеши, известный по фильмам «Ирландец» и «Бешеный бык», рассказал, что получил серьезный ожог головы на съемках рождественской комедии «Один дома-2». Об этом он сообщил в интервью изданию People.

Пеши пояснил, что «Один дома» и «Один дома-2» были фильмами, представляющими физическую комедию, и, соответственно, оказались «немного более требовательными», чем другие фарсовые комедии, в которых участвовал актер.

При этом Пеши с радостью вспоминает о проектах. Он отметил, что к работе над второй частью съемочная группа подошла «с той же, если не большей, энергией и энтузиазмом», что и в первом фильме.

Однако съемка одной из сцен сиквела закончилась для Пеши неприятно. В эпизоде, где его герой попадает в ловушку, устроенную мальчиком Кевином, в результате чего на нем загорается шапка, Пеши получил ожог головы.

«В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с этим типом физического юмора, я действительно получил серьезные ожоги макушки во время сцены, где загорелась шапка», — рассказал он.

Актер пояснил, что сам выполнял каскадерскую работу, требуемую для этого эпизода. «Мне повезло, что профессиональные каскадеры выполняли по-настоящему тяжелые трюки», — добавил Пеши.

Он также рассказал, как добивался правдоподобности в своих экранных отношениях с Маколеем Калкиным. По словам Пеши, он намеренно избегал общения с юным актером вне кадра, чтобы не допустить и тени дружелюбия между ними в ходе съемок.

«Я помню Маколея по-настоящему милым ребенком и даже в его возрасте очень профессиональным. Я намеренно ограничил свое взаимодействие с ним, чтобы сохранить динамику между его персонажем, Кевином, и моим персонажем, Гарри», — признался актер.

Пеши оценил возможность своего возвращения к роли Гарри в будущем. «Никогда не говорите никогда, но я все же думаю, что было бы трудно повторить не только успех, но и общую невинность оригиналов. Сейчас другое время: отношение и приоритеты изменились за 30 лет», — резюмировал он.

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