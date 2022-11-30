Актер Джо Пеши рассказал, что получил ожог головы на съемках комедии «Один дома-2»

Пеши оценил возможность своего возвращения к роли Гарри в будущем. «Никогда не говорите никогда, но я все же думаю, что было бы трудно повторить не только успех, но и общую невинность оригиналов. Сейчас другое время: отношение и приоритеты изменились за 30 лет», — резюмировал он.