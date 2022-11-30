Baza: сотрудникам АП мужского пола запретили ездить в заграничные командировки. Песков это отрицает

Всем сотрудникам мужского пола администрации президента России временно запретили ездить в командировки за рубеж, сообщил телеграм-канал Baza. Запрет, по данным канала, будет действовать до публикации «особого распоряжения по мобилизации».
В администрации президента выпустили распоряжение, по которому в зарубежные командировки могут ездить только женщины, а заграничные отпуска, которые раньше просто были нежелательными, теперь запрещены, пишет Baza.
По версии канала, это может быть «предупредительная мера». У работников АП, по данным Baza, якобы есть неподтвержденная информация о «побеге» сотрудника одного из ведомств во время командировки в одной из стран СНГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента, сообщило РИА «Новости». «Это сущая неправда», — сказал он.