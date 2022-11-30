В Великобритании создали видеоигры для собак

В Joipaw надеются, что их релизы помогут пожилым собакам, сталкивающимся с деменцией, а также собакам из приютам, которым не хватает игр и пространства для них. В будущем видеоигры могут даже спровоцировать появление собачьего киберспорта, считают в компании.