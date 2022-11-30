В Великобритании создали видеоигры для собак

Британский стартап Joipaw создал видеоигры для собак, которые должны помочь стареющим животным поддерживать их когнитивные способности. Об этом сообщил Axios.
Компания разработала серию игр, одна из которых напоминает классическую «Ударь крота» — в ней собакам предлагают поймать виртуальное животное, вылезающее время от времени из нор.
Другая разработка призвана оценить, могут ли псы выбрать изображение, на котором запечатлено больше пузырьков. Сделать это четвероногим игрокам помогает специальный сенсорный экран, до которого животные могут дотрагиваться мордами.
В случае успеха собаки консоль запрограммирована выдать лакомство. Помимо экрана, в игровой комплект входит чувствительный к движению ошейник — он обеспечивает дополнительный контроль в ходе игр.
По словам авторов игр, их продукт не сможет заменить питомцам время, проведенное с хозяевами, и игры с ними. Тем не менее, он станет своеобразным «ментальным воркаутом» для псов.
Ученые считают, что разработки Joipaw имеют неплохие перспективы — в частности, потому что они могут быть запрограммированы таким образом, чтобы уровень головоломок постепенно усложнялся. В этом, согласно словам профессора Клары Манчини из Открытого университета, преимущество видеоигр перед обычными игрушками.
В Joipaw надеются, что их релизы помогут пожилым собакам, сталкивающимся с деменцией, а также собакам из приютам, которым не хватает игр и пространства для них. В будущем видеоигры могут даже спровоцировать появление собачьего киберспорта, считают в компании.