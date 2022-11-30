Apple TV+ поделился трейлером комедийного шоу «Терапия». В нем снялись Джейсон Сигел и Харрисон Форд

Стриминг Apple TV+ выложил трейлер комедийного шоу «Терапия» с Джейсоном Сигелом («Как я встретил вашу маму») в главной роли. Премьера состоится 27 января: сначала покажут первые две серии, а остальные — по одной в неделю до 24 марта.