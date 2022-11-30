Apple TV+ поделился трейлером комедийного шоу «Терапия». В нем снялись Джейсон Сигел и Харрисон Форд

Стриминг Apple TV+ выложил трейлер комедийного шоу «Терапия» с Джейсоном Сигелом («Как я встретил вашу маму») в главной роли. Премьера состоится 27 января: сначала покажут первые две серии, а остальные — по одной в неделю до 24 марта.
«Терапия» расскажет историю психотерапевта Джимми, скорбящего по умершей жене. Он решает нарушить правила и этику и говорить своим клиентам все свои мысли, чем кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.
Помимо Сигела, в «Терапии» появятся Харрисон Форд, Джессика Уилльямс («Фантастические твари») и Криста Миллер («Клиника»).
Сценарист Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Клиника»), актеры Джейсон Сигел и Бретт Голдстайн создали сериал и написали сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт. Они же выступили исполнительными продюсерами.