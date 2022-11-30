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Apple TV+ поделился трейлером комедийного шоу «Терапия». В нем снялись Джейсон Сигел и Харрисон Форд
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:15

Стриминг Apple TV+ выложил трейлер комедийного шоу «Терапия» с Джейсоном Сигелом («Как я встретил вашу маму») в главной роли. Премьера состоится 27 января: сначала покажут первые две серии, а остальные — по одной в неделю до 24 марта.

«Терапия» расскажет историю психотерапевта Джимми, скорбящего по умершей жене. Он решает нарушить правила и этику и говорить своим клиентам все свои мысли, чем кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.

Помимо Сигела, в «Терапии» появятся Харрисон Форд, Джессика Уилльямс («Фантастические твари») и Криста Миллер («Клиника»).

Сценарист Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Клиника»), актеры Джейсон Сигел и Бретт Голдстайн создали сериал и написали сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт. Они же выступили исполнительными продюсерами.

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Харрисон ФордДжейсон СигелДжессика УилльямсКриста МиллерБилл ЛоуренсДжеймс Понсольдт
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