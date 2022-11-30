Netflix показал трейлер третьего сезона «Эмили в Париже»

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Эмили в Париже». Он выйдет на платформе 21 декабря.
В ролике главная героиня признается, что всегда была практичной и приняла только одно романтическое решение в жизни — и оно, по ее словам, «укусило ее в зад». Так Эмили охарактеризовала ее переезд из США в Париж.
Далее видео дает представление о сложностях, с которыми столкнулась девушка во Франции. В новом сезоне ей предстоит работать сразу в двух местах, после того как ее коллеги делятся на два враждующих лагеря.
Не менее сложной окажется и личная жизнь героини. «Мы в самом деле здесь, чтобы любить только одного человека?» — задается вопросом Эмили, встречаясь с очаровательным британцем Алфи и одновременно питая чувства к Габриэлю.
Сериал «Эмили в Париже» дебютировал в октябре 2020 года, однако французы раскритиковали шоу за стереотипы. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.
Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилла Раза и другие. О втором сезоне шоу мы рассказывали здесь.