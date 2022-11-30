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«Вело1» представил банный гид по мотивам веломаршрута
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:02

Команда проекта «Вело1» и основательница антропологического проекта Nude Blog Анна Артемьева представили банный гид по маршрутам велодорожки от Москвы до Петербурга.

«Главной задачей гида было показать, что на веломаршруте и в его окрестностях можно найти для себя что‑то новое, исследовать интересные места и неочевидные достопримечательности», — подчеркивают создатели проекта.

Данные для банного гида были собраны из открытых источников и от подписчиков. Авторы самостоятельно планировали маршрут, договаривались о парении и тестировали.

В маршрут вошли 40 бань из 160 посещенных на маршруте Москва — Петербург. В гиде есть описания, адреса, часы работы, стоимость посещения, фотографии, а также уточнения по разграничениям на женские и мужские или подходящие для совместного посещения дни.

Маршрут доступен на «Яндекс Картах» или его можно скачать по ссылке.

Подробности по теме
«Вело1»: архитектурное путешествие по велодорожке от Дмитрова до Яхромы
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Анна Артемьева
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