«Вело1» представил банный гид по мотивам веломаршрута

В маршрут вошли 40 бань из 160 посещенных на маршруте Москва — Петербург. В гиде есть описания, адреса, часы работы, стоимость посещения, фотографии, а также уточнения по разграничениям на женские и мужские или подходящие для совместного посещения дни.