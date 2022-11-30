«Вело1» представил банный гид по мотивам веломаршрута

Команда проекта «Вело1» и основательница антропологического проекта Nude Blog Анна Артемьева представили банный гид по маршрутам велодорожки от Москвы до Петербурга.
«Главной задачей гида было показать, что на веломаршруте и в его окрестностях можно найти для себя что‑то новое, исследовать интересные места и неочевидные достопримечательности», — подчеркивают создатели проекта.
Данные для банного гида были собраны из открытых источников и от подписчиков. Авторы самостоятельно планировали маршрут, договаривались о парении и тестировали.
В маршрут вошли 40 бань из 160 посещенных на маршруте Москва — Петербург. В гиде есть описания, адреса, часы работы, стоимость посещения, фотографии, а также уточнения по разграничениям на женские и мужские или подходящие для совместного посещения дни.