Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Изначально рассматривались три кандидата на пополнение списка. Среди них — парижские крыши, праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии и багет.
Еще в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал включить багет в список нематериального наследия. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов. Ему завидуют во всем мире», — заявлял тогда он.
В список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также включили китайскую традиционную технику производства и приготовления чая.
На сайте организации подчеркивается, что это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая.