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Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:27

Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишут РИА «Новости».

Изначально рассматривались три кандидата на пополнение списка. Среди них — парижские крыши, праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии и багет.

Еще в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал включить багет в список нематериального наследия. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов. Ему завидуют во всем мире», — заявлял тогда он.

В список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также включили китайскую традиционную технику производства и приготовления чая.

На сайте организации подчеркивается, что это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая.

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Эмманюэль Макрон
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