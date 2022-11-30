Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Еще в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал включить багет в список нематериального наследия. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов. Ему завидуют во всем мире», — заявлял тогда он.