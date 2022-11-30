Фонд «Нужна помощь» перезапустил акцию «Рубль в день» в пользу региональных НКО

Фонд «Нужна помощь», помогающий другим некоммерческим организациям, перезапустил акцию «Рубль в день» — в 2022 году она направлена на поддержку благотворительных инициатив в российских регионах. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.
Акция стартовала в 2018 году. Ее цель, как сообщает «Нужна помощь», — подписать на небольшие регулярные пожертвования как можно больше людей. За 4 года на работу НКО удалось собрать более 270 млн рублей. При этом среднее ежемесячное пожертвование участников, согласно данным фонда, — порядка 55 рублей.
Там рассказали, что с февраля 2022 года количество регулярных пожертвований в благотворительные организации падает. Но даже до этого момента наблюдалась тенденция, согласно которой люди охотнее жертвуют в крупные и известные фонды, чем в локальные, добавили в организации.
«Наше предложение заключается в том, чтобы обратить внимание на небольшие региональные НКО, у которых нет ресурса на продвижение, но есть профессионализм и знания, как создать улучшенную социальную сферу на местах», — пояснила директор по привлечению средств фонда «Нужна помощь» Майя Соерова.
Регулярное пожертвование можно оформить на сайте «Рубль в день». Там же можно найти местные благотворительные организации с помощью поиска по регионам.