Фонд «Нужна помощь» перезапустил акцию «Рубль в день» в пользу региональных НКО

Там рассказали, что с февраля 2022 года количество регулярных пожертвований в благотворительные организации падает. Но даже до этого момента наблюдалась тенденция, согласно которой люди охотнее жертвуют в крупные и известные фонды, чем в локальные, добавили в организации.