Вышел новый трейлер мультфильма «Супербратья Марио» от Illumination

Действие картины развернется вокруг водопроводчика Марио, который отправляется вместе со своим братом Луиджи в подземный лабиринт, чтобы спасти принцессу. Однако на пути ему встречается Боузер, который стремится управлять всем миром, и только Марио может его остановить.