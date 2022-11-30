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Вышел новый трейлер мультфильма «Супербратья Марио» от Illumination
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:41

Студия Illumination выпустила второй трейлер мультфильма «Супербратья Марио». Премьера проекта состоится 7 апреля 2023 года.

В ролике появился Марио, его брат Луиджи, Принцесса Пич, дракон Броузер и Донки Конг.

Действие картины развернется вокруг водопроводчика Марио, который отправляется вместе со своим братом Луиджи в подземный лабиринт, чтобы спасти принцессу. Однако на пути ему встречается Боузер, который стремится управлять всем миром, и только Марио может его остановить.

В мультфильме Марио озвучил Крис Пратт, Пич — Аня Тейлор-Джой, Донки Конга — Сет Роген, Чарли Дэй подарил свой голос Луиджи, а Джек Блэк — Боузеру.

Режиссерами мультфильма выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, известные по сериалу «Юные титаны, вперед!». Сценарий написал Мэттью Фогель («Лего Фильм-2», «Миньоны: Грювитация»).

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Крис ПраттАня Тейлор-джойЧарли ДэйДжек БлэкАарон Хорват
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