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Powerhouse отметит девятилетие музыкальным фестивалем с участием Cream Soda и Mana Island
Денис Ламехов
Сегодня в 09:16

3 декабря московский клуб Powerhouse отметит девятилетие музыкальным фестивалем. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

«Мы покажем вам новые имена, позовем тех, кто прошел с нами этот долгий путь, подготовим специальное барное меню и отметим праздник музыки, которая способна преодолеть практически все», — рассказали в Powerhouse.

Двери откроются в 18:00. Среди выступающих — Cream Soda, Mana Island, Algorythmik, Janea, Лилая, Liza Goncharova, Julia Konor, Afelia, Morze, Pachino, Wedding, Aman Po-Kaifu, Tim Obscure, Ayokeh и Easy Fresh.

До 02:00 вход по билетам, после — за донат. Подробности — на сайте и в социальных сетях Powerhouse. Адрес клуба: Гончарная улица, дом 7/4 строение 1.

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