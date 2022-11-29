Администратора телеграм-канала «Как‑то вот так» обвинили в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

Администратора телеграм-канала «Как‑то вот так» Анатолия Спирина обвинили в вымогательстве 150 тыс. рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова.
По его словам, Спирин не признает свою вину. Он отрицает, что вымогал какие‑либо деньги у директора по особым поручениям «Ростеха», и не согласен со своим задержанием, арестом и обвинением.
«В процедуре го привлечения к делу есть грубые нарушения: сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву свидетелем, не дав собрать вещи, привезли ночью, сутки не позволяли увидеться с адвокатом, который часами ожидал у здания ГСУ ГУ МВД — все это время не спавшего Спирина под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого», — рассказал Герасимов.
Защитник заявил, что со стороны потерпевшего произошла провокация. Представители Бровко, по словам адвоката, написали Спирину и «предложили денежные средства за корректировку информации, опубликованной в проекте».
В ответ, как утверждает Герасимов, Спирин «предоставил прейскурант на свои услуги журналиста». Следствие, по мнению юриста, пытается «подвязать» его подзащитного «к группе других админов телеграм-каналов, с которыми он не сотрудничает».
В правоохранительных органах ранее указывали, что Спирин якобы вместе с двумя другими лицами публиковал фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, требуя затем деньги за удаление этих материалов. Мужчина был задержан в начале октября за «интернет-шантаж».