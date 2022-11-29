Администратора телеграм-канала «Как‑то вот так» обвинили в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

«В процедуре го привлечения к делу есть грубые нарушения: сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву свидетелем, не дав собрать вещи, привезли ночью, сутки не позволяли увидеться с адвокатом, который часами ожидал у здания ГСУ ГУ МВД — все это время не спавшего Спирина под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого», — рассказал Герасимов.