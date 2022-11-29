Бренд Levi’s перевыпустил куртку, которую носил Альберт Эйнштейн

Бренд Levi’s вновь запустил в продажу куртку Menlo Cossack Jacket, которую в 1930-х годах носил физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн. Об этом рассказал Hypebeast.
Именно в этой куртке Эйнштейн предстал на фотографиях в журнале Time в апреле 1938 года. После этого модель стала культовой: она пользовалась популярностью у коллекционеров и поклонников выдающегося физика.
Levi’s уже предлагал покупателям копии любимой куртки Эйнштейна в 2018 и 2019 году — тогда их можно было купить в черном цвете. Теперь же бренд выпустил модель из телячьей кожи коньячного оттенка.
Всего в продажу поступят 250 курток, их размер подойдет для женщин. Одежда будет продаваться вместе со специальной упаковкой, на которой изображен курящий сигару Эйнштейн. Внутри нее покупатели найдут еще одно фото физика и сюрприз, отдающий дань аукциону Christie’s, на котором продали настоящую куртку Эйнштейна.
Купить копию знаменитой куртки можно будет с 1 декабря в японском интернет-магазине бренда, а также во флагманских магазинах Levi’s в Токио и Осаке. Стоимость Menko Cossack Jacket составит 165 тыс. иен (около 1190 долларов).