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Бренд Levi’s перевыпустил куртку, которую носил Альберт Эйнштейн
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27

Бренд Levi’s вновь запустил в продажу куртку Menlo Cossack Jacket, которую в 1930-х годах носил физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн. Об этом рассказал Hypebeast.

Именно в этой куртке Эйнштейн предстал на фотографиях в журнале Time в апреле 1938 года. После этого модель стала культовой: она пользовалась популярностью у коллекционеров и поклонников выдающегося физика.

Levi’s уже предлагал покупателям копии любимой куртки Эйнштейна в 2018 и 2019 году — тогда их можно было купить в черном цвете. Теперь же бренд выпустил модель из телячьей кожи коньячного оттенка.

Всего в продажу поступят 250 курток, их размер подойдет для женщин. Одежда будет продаваться вместе со специальной упаковкой, на которой изображен курящий сигару Эйнштейн. Внутри нее покупатели найдут еще одно фото физика и сюрприз, отдающий дань аукциону Christie’s, на котором продали настоящую куртку Эйнштейна.

Купить копию знаменитой куртки можно будет с 1 декабря в японском интернет-магазине бренда, а также во флагманских магазинах Levi’s в Токио и Осаке. Стоимость Menko Cossack Jacket составит 165 тыс. иен (около 1190 долларов).

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