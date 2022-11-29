Реклама
Новости
Скарлетт Йоханссон впервые снимется в сериале — экранизации романа Джона Катценбаха «Правое дело»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:44

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по фильмам «Матч-пойнт» и «Престиж», впервые снимется в сериале. Им станет киноадаптация романа Джона Катценбаха «Правое дело», сообщил Variety.

По мотивам произведения поставят мини-сериал — его производством займется Amazon. Шоу расскажет о репортере из Майами, который получает письмо от приговоренного к смертной казни преступника, утверждающего, что он невиновен.

Расследование приводит главную героиню (в книге — героя) к выводу, что дело против осужденного было сомнительным. Кроме того, вскрываются новые ужасные факты, оставшиеся без внимания ранее.

Сценарий проекта напишет Кристи Холл. Она вместе с Йоханссон станет исполнительным продюсером сериала. Среди других специалистов, которые займутся шоу, — Джонатан Лиа, Кинан Флинн и Зара Дафф из These Pictures.

Роман «Правое дело» («Just Cause») опубликовали в 1992 году. В 1995 году на экраны вышла первая экранизация, в ней снялись Шон Коннери, Блэр Андервуд, Лоренс Фишберн, Эд Харрис, Руби Ди и Кейт Кэпшоу.

расскажите друзьям
люди
Скарлетт ЙоханссонШон КоннериЛоренс ФишбернЭд ХаррисКейт Кэпшоу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»