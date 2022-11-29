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«Яндекс Еда» начала показывать инклюзивные рестораны в постоянной подборке
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

«Яндекс Еда» в Петербурге включила инклюзивные кафе в постоянную подборку. Так компания решила поддержать социальный бизнес, отмечая благотворительную акцию «Щедрый вторник».

К сервису уже подключились два заведения Петербурга. Первое — это кафе «Огурцы» от команды «Простые вещи», в котором работают люди с ментальными особенностями вместе с профессиональными бариста и поварами.

Вторым стал ресторан «Вход с улицы» от «Ночлежки». В нем работают люди с опытом бездомности, пытающиеся освоить профессии повара, официанта, бармена, чтобы затем устроиться на работу.

Для заказа в этих заведениях нужно открыть в приложении «Еды» раздел «Фильтры», выбрать «Инклюзивные», а затем подходящий ресторан.

«Щедрый вторник» проходит каждый год более чем в 100 странах, объединяя 4379 партнеров. Проект помогает вовлечь людей в благотворительность.

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