«Яндекс Еда» начала показывать инклюзивные рестораны в постоянной подборке

«Яндекс Еда» в Петербурге включила инклюзивные кафе в постоянную подборку. Так компания решила поддержать социальный бизнес, отмечая благотворительную акцию «Щедрый вторник».
К сервису уже подключились два заведения Петербурга. Первое — это кафе «Огурцы» от команды «Простые вещи», в котором работают люди с ментальными особенностями вместе с профессиональными бариста и поварами.
Вторым стал ресторан «Вход с улицы» от «Ночлежки». В нем работают люди с опытом бездомности, пытающиеся освоить профессии повара, официанта, бармена, чтобы затем устроиться на работу.
Для заказа в этих заведениях нужно открыть в приложении «Еды» раздел «Фильтры», выбрать «Инклюзивные», а затем подходящий ресторан.
«Щедрый вторник» проходит каждый год более чем в 100 странах, объединяя 4379 партнеров. Проект помогает вовлечь людей в благотворительность.