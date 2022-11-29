Vanyn сыграют концерт в оранжерее на ВДНХ

3 декабря в оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт московской инди-поп-группы Vanyn. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Vanyn исполняют альтернативную поп-музыку на английском и русском языках, периодически прибегая к элементам других музыкальных направлений, включая рок, кантри, диско и фолк. Группа играла на разогревах у Hurts, Seafret и K.Flay, а также выступала на фестивалях «Дикая мята», Sziget, Bosco Fresh Fest, Art.Who.Art, Esquire Picnic и многих других.
В программе на 3 декабря 15 треков. В их числе «New York», «Liberty Day», «Падаю птицей», «Иди по следу», «Когда ты не со мной» и «I Can’t Hear You». Музыканты: Андрей Стулишенко (вокал), Владимир Борисов (гитара), Сергей Геокчаев (клавишные), Веселов Станислав (ударные) и Евгений Ярын (бас).
«Оранжерея на ВДНХ — необычайно атмосферное пространство, утопающее в тропической зелени. Тут наслаждение музыкой достигает максимального — экстатического! — уровня. Оазис для ценителей изысканных удовольствий. Попасть на концерт в этот зимний сад хотя бы раз мечтает вся культурная Москва», — говорится в пресс-релизе.
Павильон № 14 «Азербайджан» можно найти по адресу: просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ. Билеты — на сайте «Афиши».