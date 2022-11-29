Vanyn сыграют концерт в оранжерее на ВДНХ

Vanyn исполняют альтернативную поп-музыку на английском и русском языках, периодически прибегая к элементам других музыкальных направлений, включая рок, кантри, диско и фолк. Группа играла на разогревах у Hurts, Seafret и K.Flay, а также выступала на фестивалях «Дикая мята», Sziget, Bosco Fresh Fest, Art.Who.Art, Esquire Picnic и многих других.