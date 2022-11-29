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Илон Маск обвинил Apple в ограничении свободы слова и пообещал опубликовать доказательства
Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple потребовала удалить приложение соцсети из App Store. Он пообещал опубликовать документы, свидетельствующие о «подавлении свободы слова».

Маск сообщил, что Apple берет «секретный налог» в размере 30% с разработчиков приложений за любую покупку через App Store. Кроме того, по его словам, компания приостановила почти всю рекламу в Twitter.

Илон Маск обвинил Apple в цензуре и предложил подписчикам проголосовать, стоит ли технологическому гиганту раскрыть информацию об ограничении свободы слова.

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — заявил бизнесмен в одном из следующих твитов.

Позже он пришел к выводу: «Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет тирания.

Когда будут опубликованы таинственные документы, неизвестно. Что именно они содержат Илон Маск также не уточнил.

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