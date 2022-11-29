Билли Айлиш анонсировала работу над новым альбомом

Билли Айлиш объявила о начале работы над новым альбомом вместе со своим братом Финнеасом. Об этом певица рассказала в интервью Vanity Fair.
«Мы постоянно видимся, и сейчас мы снова начинаем писать музыку. Мы только что начали процесс создания альбома, и это действительно захватывающе», — заметила артистка.
Название грядущей пластинки и трек-лист пока не разглашаются. Дата релиза также неизвестна.
Последний альбом Айлиш «Happier Than Ever» увидел свет 30 июля 2021 года. В него вошло 16 треков, включая «My Future», «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause» и «NDA».
Пластинка получила широкое признание музыкальных критиков, подчеркнувших ее сдержанный стилистический характер и проницательные тексты.