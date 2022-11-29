Вышел документальный фильм «Отражение» об истории белой эмиграции

«Для меня одно из главных откровений — это, пожалуй, то, что ранние волны эмиграции не приняли более поздние, что, находясь внутри одной травмы, многие люди продолжали делить сообщество на своих и чужих, вместо того чтобы объединиться и попытаться помочь друг другу в решении, по сути, одних и тех же задач. В истории России это частый сюжет, который никогда не приводил ни к чему хорошему», — считает сценарист.