Вышел документальный фильм «Отражение» об истории белой эмиграции

На ютьюб-канале «Афиши» состоялась премьера документального фильма «Отражение», посвященного судьбам семей российской эмиграции, случившейся после 1917 года.
Автором проекта и его сценаристом выступил главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Он задумал рассказать историю белой эмиграции голосами потомков людей, которые уехали или были высланы из страны после революции.
В картине они поделились своими взглядами на события, повлиявшие на жизнь их семей, каждого из них и жизнь всей страны. В фильме представлены герои из разных поколений — люди от 21 года до 83 лет.
«Глобально все эти люди очень заинтересованы в России и с очень большой любовью и трепетом к ней относятся», — поделился Бебутов. Он рассказал, что идея ленты появилась в январе 2022 года.
«Фильм готовился к столетию „философского парохода“, но за время от идеи до реализации проект обрастал новыми смыслами», — сказал он.
Автор картины отметил, что она, в частности, затрагивает тему взаимоотношений представителей разных волн эмиграции. По мнению Бебутова, выходцам из России порой не хватало понимания по отношению друг к другу, что в некотором смысле осложнило эмиграцию для людей из поздних волн.
«Для меня одно из главных откровений — это, пожалуй, то, что ранние волны эмиграции не приняли более поздние, что, находясь внутри одной травмы, многие люди продолжали делить сообщество на своих и чужих, вместо того чтобы объединиться и попытаться помочь друг другу в решении, по сути, одних и тех же задач. В истории России это частый сюжет, который никогда не приводил ни к чему хорошему», — считает сценарист.
Режиссером фильма стал Александр Мансуров, оператором-постановщиком — Александр Микеладзе. Музыку к ленте написал композитор Александр Кузин.