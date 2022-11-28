На подмосковном складе Ozon сотрудники заболели менингитом. 11 человек госпитализировали

По последним данным, 11 человек попали в больницу, семь из них выявили при проведении медицинского осмотра контактных лиц. «В очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования», — сообщили «Интерфаксу» в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство взяло ситуацию на контроль.