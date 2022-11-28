На подмосковном складе Ozon сотрудники заболели менингитом. 11 человек госпитализировали

Несколько сотрудников со склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Речи о массовом заражении не идет, хотя ранее телеграм-каналы сообщали о более 30 заразившихся.
По последним данным, 11 человек попали в больницу, семь из них выявили при проведении медицинского осмотра контактных лиц. «В очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования», — сообщили «Интерфаксу» в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство взяло ситуацию на контроль.
«Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе маркетплейса Ozon.
В компании проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра», добавили там. На складе провели тотальную дезинфекцию, ввели масочный режим и регулярные медицинские осмотры.