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На подмосковном складе Ozon сотрудники заболели менингитом. 11 человек госпитализировали
Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:17

Несколько сотрудников со склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Речи о массовом заражении не идет, хотя ранее телеграм-каналы сообщали о более 30 заразившихся.

По последним данным, 11 человек попали в больницу, семь из них выявили при проведении медицинского осмотра контактных лиц. «В очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования», — сообщили «Интерфаксу» в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

«Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе маркетплейса Ozon.

В компании проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра», добавили там. На складе провели тотальную дезинфекцию, ввели масочный режим и регулярные медицинские осмотры.

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