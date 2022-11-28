Metallica сняли клип на «Lux Æterna» и рассказали подробности о новом альбоме

Рок-группа Metallica выложила клип на сингл «Lux Æterna». Музыканты назвали видео одним из самых крутых в их истории.
Название сингла — «Lux Æterna» — на латыни означает «вечный свет».
Вместе с клипом Metallica поделились подробностями следующего альбома, который выйдет 14 апреля 2023 года под названием «72 Seasons». В нем будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.
Джеймс Хэтфилд, продюсировавший альбом вместе с Грегом Фидельманом и Ларсом Ульрихом, так объясняет выбор названия: «72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“. Представление о том, что нам ответили родители на наш вопрос „Кто мы?“. Возможные вариации нашей личности. Я думаю, что наиболее интересным является дальнейшее изучение этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта — это воспроизведение или реакция на детские переживания. Узники детства или освобождение от тех оков, которые мы носим».
Предыдущий альбом «Hardwired… To Self-Destruct» вышел еще в 2016 году.