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Metallica сняли клип на «Lux Æterna» и рассказали подробности о новом альбоме
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Рок-группа Metallica выложила клип на сингл «Lux Æterna». Музыканты назвали видео одним из самых крутых в их истории.

Название сингла — «Lux Æterna» — на латыни означает «вечный свет».

Вместе с клипом Metallica поделились подробностями следующего альбома, который выйдет 14 апреля 2023 года под названием «72 Seasons». В нем будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.

Джеймс Хэтфилд, продюсировавший альбом вместе с Грегом Фидельманом и Ларсом Ульрихом, так объясняет выбор названия: «72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“. Представление о том, что нам ответили родители на наш вопрос „Кто мы?“. Возможные вариации нашей личности. Я думаю, что наиболее интересным является дальнейшее изучение этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта — это воспроизведение или реакция на детские переживания. Узники детства или освобождение от тех оков, которые мы носим».

Предыдущий альбом «Hardwired… To Self-Destruct» вышел еще в 2016 году.

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