Вышел трейлер нового сезона сериала «Вампиры средней полосы»

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров — на мне нет ни грамма грима — и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — рассказал Юрий Стоянов.