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Вышел трейлер нового сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44

В сети вышел трейлер нового сезона сериала «Вампиры средней полосы» — о необычной семье из Смоленска. Его премьера состоится 13 декабря.

В новом сезоне одну из главных ролей исполнила 10-летняя Ева Смирнова. Ее героиня Мила становится свидетельницей подозрительных убийств, и семья вампиров берет ее под свою опеку.

Режиссером второго сезона выступил Дмитрий Грибанов, известный по комедийной антиутопии «Два холма». По его словам, в новом сезоне будет больше экшена, драк, шуток и комичных ситуаций.

К своим ролям вновь вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие. Во втором сезоне к ним присоединились Андрей Соколов, Лукерья Ильяшенко и Анастасия Стежко.

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров — на мне нет ни грамма грима — и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — рассказал Юрий Стоянов.

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Дмитрий ГрибановЮрий СтояновАртем ТкаченкоОльга МедыничАндрей СоколовЛукерья ИльяшенкоАнастасия Стежко
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