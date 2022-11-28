В сети вышел трейлер нового сезона сериала «Вампиры средней полосы» — о необычной семье из Смоленска. Его премьера состоится 13 декабря.
В новом сезоне одну из главных ролей исполнила 10-летняя Ева Смирнова. Ее героиня Мила становится свидетельницей подозрительных убийств, и семья вампиров берет ее под свою опеку.
Режиссером второго сезона выступил Дмитрий Грибанов, известный по комедийной антиутопии «Два холма». По его словам, в новом сезоне будет больше экшена, драк, шуток и комичных ситуаций.
К своим ролям вновь вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие. Во втором сезоне к ним присоединились Андрей Соколов, Лукерья Ильяшенко и Анастасия Стежко.
«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров — на мне нет ни грамма грима — и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» — рассказал Юрий Стоянов.