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Сериал «Ведьмак» может получить спин-офф о банде «Крысы»
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:03

Redanian Intelligence выяснил, что следующий спин-офф сериала «Ведьмак» будет посвящен банде молодых нильфгаардцев под названием «Крысы».

В проекте Netflix банда впервые появится в 7-м и 9-м эпизодах третьего сезона. Портал подчеркивает, что спин-офф выйдет между третьим и четвертым сезонами. Пока неизвестно, будет ли грядущий проект историей происхождения «Крыс» или чем‑то другим.

В книге Анджея Сапковского банда состояла из шести молодых людей, которые грабили на завоеванных Нильфгаардом территориях. Однажды к ним присоединилась Цири, чтобы спрятаться от преследования.

Роль Мистле сыграет Кристель Элвин, Кайлея — Фабиан МакКаллум, Реефа — Джульетта Александра, а Искры — Эгги Кукавка.

Третий сезон «Ведьмака» сейчас находится на стадии постпродакшена. Его релиз состоится летом 2023 года.

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Фабиан Маккаллум
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