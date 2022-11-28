Сериал «Ведьмак» может получить спин-офф о банде «Крысы»

В проекте Netflix банда впервые появится в 7-м и 9-м эпизодах третьего сезона. Портал подчеркивает, что спин-офф выйдет между третьим и четвертым сезонами. Пока неизвестно, будет ли грядущий проект историей происхождения «Крыс» или чем‑то другим.