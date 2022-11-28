Сериал «Ведьмак» может получить спин-офф о банде «Крысы»

Redanian Intelligence выяснил, что следующий спин-офф сериала «Ведьмак» будет посвящен банде молодых нильфгаардцев под названием «Крысы».
В проекте Netflix банда впервые появится в 7-м и 9-м эпизодах третьего сезона. Портал подчеркивает, что спин-офф выйдет между третьим и четвертым сезонами. Пока неизвестно, будет ли грядущий проект историей происхождения «Крыс» или чем‑то другим.
В книге Анджея Сапковского банда состояла из шести молодых людей, которые грабили на завоеванных Нильфгаардом территориях. Однажды к ним присоединилась Цири, чтобы спрятаться от преследования.
Роль Мистле сыграет Кристель Элвин, Кайлея — Фабиан МакКаллум, Реефа — Джульетта Александра, а Искры — Эгги Кукавка.
Третий сезон «Ведьмака» сейчас находится на стадии постпродакшена. Его релиз состоится летом 2023 года.