Основатель Forex Club разбился на вертолете в Монако

Таран жил в Монако последние 10 лет. Monaco Daily News пишет, что в местном обществе экспатриантов его очень любили и уважали. Близкий друг семьи Вячеслава Тарана сказал: «Он был одним из самых порядочных, дружелюбных, умных и вежливых людей, которых я знаю».