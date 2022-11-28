Основатель Forex Club разбился на вертолете в Монако

Российский бизнесмен, основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако. Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News со ссылкой на анонимный источник, близкий к расследованию.
Полет выполняла компания Monacair. В своем заявлении перевозчик отметил: «На данном этапе расследования никакие детали, касающиеся обстоятельств этой аварии, не могут быть раскрыты».
Другой жертвой трагедии стал 35-летний пилот вертолета, имя которого также не раскрывается. Согласно заявлению Monacair, пилот был очень опытным и хорошо знал местный рельеф.
Вячеслав Таран основал Forex Club (сейчас работает под брендом Libertex Group) в 1997 году. Это онлайн-платформа для торговли валютой, криптовалютой и другими активами.
Также Таран был членом совета директоров компании YouHodler, разрабатывающей криптокошельки. Как отмечает Monaco Daily News, Вячеслав Таран был на совещании YouHodler в Швейцарии, откуда и возвращался на вертолете, на котором разбился.
Таран жил в Монако последние 10 лет. Monaco Daily News пишет, что в местном обществе экспатриантов его очень любили и уважали. Близкий друг семьи Вячеслава Тарана сказал: «Он был одним из самых порядочных, дружелюбных, умных и вежливых людей, которых я знаю».