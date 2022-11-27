FT: в ЕС планируют ввести налоги на вейпы

Вместе с этим Еврокомиссия хочет увеличить акцизные сборы на сигареты вдвое — с 1,8 евро до 3,6 за пачку из 20 сигарет. FT отмечает, что это может привести к росту цен на сигареты в странах Восточный Европы, где пачка может стоить меньше 3 евро, и будет иметь «сильное влияние на потребителей и экономических операторов» в Болгарии, Словакии, Польше и Венгрии, а также Австрии и Люксембурге.