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FT: в ЕС планируют ввести налоги на вейпы
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:41

Еврокомиссия предложит ввести налоги на вейпы и системы нагревания табака в рамках изменений налогообложения табачной промышленности. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Более крепкие вейпы будут облагаться акцизом в размере не меньше 40%, менее крепкие — 20%, а на нагреваемый табак будет 55% (91 евро на 1000 проданных изделий).

Вместе с этим Еврокомиссия хочет увеличить акцизные сборы на сигареты вдвое — с 1,8 евро до 3,6 за пачку из 20 сигарет. FT отмечает, что это может привести к росту цен на сигареты в странах Восточный Европы, где пачка может стоить меньше 3 евро, и будет иметь «сильное влияние на потребителей и экономических операторов» в Болгарии, Словакии, Польше и Венгрии, а также Австрии и Люксембурге.

В Еврокомиссии считают, что повышение налогов на сигареты принесет в бюджеты стран ЕС дополнительные 9,3 млрд евро, но на это сначала должны согласиться все участники. Кроме того, власти продвигают ЕС к «поколению без табака», стремясь снизить потребление табака среди жителей ЕС с нынешнего уровня примерно на 25% к 2040 году.

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