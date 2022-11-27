Боб Дилан извинился перед фанатами за то, что делал копии подписей в экземплярах своей книги

В своих соцсетях Дилан заявил, что у него «никогда не было проблем» с подписями в книгах, пока в 2019 году он не начал страдать от сильных головокружений, к которым в следующем году добавился ковид. Певец рассказал, как его склонили к копиям вместо оригинала: «Меня заверили, что такого рода вещи делаются „постоянно“ в мире искусства и литературы». Однако теперь он хочет «исправить это немедленно».