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Боб Дилан извинился перед фанатами за то, что делал копии подписей в экземплярах своей книги
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:01

Американский фолк- и рок-исполнитель Боб Дилан (настоящее имя — Роберт Циммерман) извинился перед фанатами, которые купили его новую книгу «Философия современной песни». Изначально заявлялось, что в экземпляры продаются с собственноручной подписью музыканта, но позже выяснилось, что в некоторых из них стоят копии, пишет Varierty.

В своих соцсетях Дилан заявил, что у него «никогда не было проблем» с подписями в книгах, пока в 2019 году он не начал страдать от сильных головокружений, к которым в следующем году добавился ковид. Певец рассказал, как его склонили к копиям вместо оригинала: «Меня заверили, что такого рода вещи делаются „постоянно“ в мире искусства и литературы». Однако теперь он хочет «исправить это немедленно».

Издатель Дилана Simon & Schuster сначала отказывались возвращать деньги (книга с подписью стоит 599 долларов), однако все же согласились извинились за путаницу и предложили вернуть средства.

Читатели обнаружили копии после того, как смогли выявить 17 полностью одинаковых подписей Дилана.

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Боб ДиланРоберт Циммерман
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