На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами. Оказалось, там снимают фильм

Местное издание Tverlife уточнило, что в городе снимается художественный фильм «Музыкант». Sota обнаружила на сайте Минкультуры, что «Музыкант получил финансирование как «лента социально значимой тематики о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России».