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На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами. Оказалось, там снимают фильм
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:48

26 ноября телеграм-канал Sota выложил видео подписчиков из Твери, где на улицах города стоит военная колонна с украинскими флагами. Полицейские неподалеку рассказали, что это съемки фильма.

Местное издание Tverlife уточнило, что в городе снимается художественный фильм «Музыкант». Sota обнаружила на сайте Минкультуры, что «Музыкант получил финансирование как «лента социально значимой тематики о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России».

Власти Твери подтвердили РБК проведение съемок. В городской администрации добавили, что «Музыкант» — это рабочее название ленты о российской спецоперации на Украине, ради которой пришлось перекрыть несколько улиц. Проект производится при поддержке Минобороны.

«Музыкант» режиссера Давида Дадунашвили посвящен европейскому музыканту, который оказался на Украине во время проведения специальной военной операции России «и становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа».

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