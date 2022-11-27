На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами. Оказалось, там снимают фильм

26 ноября телеграм-канал Sota выложил видео подписчиков из Твери, где на улицах города стоит военная колонна с украинскими флагами. Полицейские неподалеку рассказали, что это съемки фильма.
Власти Твери подтвердили РБК проведение съемок. В городской администрации добавили, что «Музыкант» — это рабочее название ленты о российской спецоперации на Украине, ради которой пришлось перекрыть несколько улиц. Проект производится при поддержке Минобороны.
«Музыкант» режиссера Давида Дадунашвили посвящен европейскому музыканту, который оказался на Украине во время проведения специальной военной операции России «и становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа».
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