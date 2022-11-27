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ФИФА начала расследование против федерации Сербии из‑за флага с Косово на ЧМ
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:10

ФИФА обвинила Федерацию футбола Сербии в размещении политического баннера о соседнем независимом государстве Косово в раздевалке перед игрой с Бразилией на ЧМ. Об этом сообщает Associated Press.

На баннере была изображена карта Сербии, включающая территорию Косова, и лозунг «Не сдаваться».

Федерация футбола Косова подала жалобу в ФИФА, а министр спорта страны Хайрулла Чеку назвал это изображение использованием Кубка мира для пропаганды «ненавистнических, ксенофобских и геноцидных идей».

ФИФА сослалась на раздел дисциплинарного кодекса, в котором говорится о нарушениях, включая «оскорбительные жесты, знаки или лексику» и «использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера». Сроки вынесения решения по дисциплинарному делу пока не обозначены.

Косово стало членом ФИФА и УЕФА в 2016 году. Европейский футбольный орган из соображений безопасности гарантировал, что национальные сборные Сербии или Боснии и Герцеговины не могут быть сведены с Косово в отборочных группах чемпионата мира и чемпионата Европы.

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