ФИФА начала расследование против федерации Сербии из‑за флага с Косово на ЧМ

Косово стало членом ФИФА и УЕФА в 2016 году. Европейский футбольный орган из соображений безопасности гарантировал, что национальные сборные Сербии или Боснии и Герцеговины не могут быть сведены с Косово в отборочных группах чемпионата мира и чемпионата Европы.