В возрасте 98 лет умер итальянский модельер Ренато Балестра. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на дочерей стилиста Фабиану и Федерику.
Причина смерти неизвестна. Похороны модельера пройдут 29 ноября в одной из церквей Рима.
Ренато Балестра родился в 1924 году. Его карьера в моде началась случайно, когда друзья послали один из его эскизов в Итальянский центр моды, который пригласил Балестру принять участие в показе. К 1953 году модельер добился такого успеха, что бросил учебу на инженера и закончил обучение в ателье Jole Veneziani.
За свою карьеру Балестра делал сценические костюмы для таких кинозвезд, как Ава Гарднер, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Натали Вуд, Элизабет Тейлор, Клаудия Кардинале, а также одевал членов нескольких королевских семей.
La Repubblica называют модельера мастером синего цвета и художником моды, который создал технику «вышивальной росписи». Теперь управлять брендом Балестры будут Фабиана и Федерика вместе с внучкой дизайнера Софией.