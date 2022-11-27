Умер итальянский модельер Ренато Балестра

Ренато Балестра родился в 1924 году. Его карьера в моде началась случайно, когда друзья послали один из его эскизов в Итальянский центр моды, который пригласил Балестру принять участие в показе. К 1953 году модельер добился такого успеха, что бросил учебу на инженера и закончил обучение в ателье Jole Veneziani.