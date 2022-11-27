Эмбер Херд стала самой популярной звездой в Google в 2022 году

В среднем актрису искали по 5,6 млн раз в месяц на территории США. Celeb Tattler предполагает, что такое количество поисковых запросов связано с ее громким судебным делом с бывшим мужем Джонни Деппом. Звезда «Пиратов Карибского моря» занял второе место, получив по 5,5 млн запросов в месяц.