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Эмбер Херд стала самой популярной звездой в Google в 2022 году
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:50

Новостной сайт Celeb Tattler проанализировал данные трендов Google за 2022 год, вычислив кого чаще всего искали в поисковике. Первое место заняла звезда «Аквамена» Эмбер Херд.

В среднем актрису искали по 5,6 млн раз в месяц на территории США. Celeb Tattler предполагает, что такое количество поисковых запросов связано с ее громким судебным делом с бывшим мужем Джонни Деппом. Звезда «Пиратов Карибского моря» занял второе место, получив по 5,5 млн запросов в месяц.

«Между бешеным количеством вирусных тик токов и слухами о романе, неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове», — подчеркивает Celeb Tattler.

Третье место заняла Елизавета II, которая скончалась в сентябре в возрасте 96 лет (4,3 млн запросов в месяц). На четвертой строчке оказался игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).

Бывший бойфренд Кардашьян комик Пит Дэвидсон занял шестое место. За ним идут бизнесмен Илон Маск, актер Уилл Смит, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и звезда «Эйфории» Зендея.

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