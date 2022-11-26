Умер глава белорусского МИД Владимир Макей

Министром иностранных дел республики Макей был десять лет — с 2012 года. После начала массовых протестов в 2020-м чиновник занял жесткую антизападную позицию. Обвинял западных дипломатов в призывах к участию в акциях, допускал возможность полного разрыва дипломатических отношений с ЕС и призывал всех сотрудников МИД, кто не согласен с государственной политикой, уволиться.