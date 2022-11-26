Умер глава белорусского МИД Владимир Макей

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.
Макею было 64 года. В сообщении агентства говорится, что он скончался скоропостижно. Причины смерти не указаны.
В начале 90-х Макей учился в Дипломатической академии МИД Австрии. С 1993 по 2000 год работал на дипломатической службе, следующие восемь лет провел на посту помощника президента Беларуси. Затем был назначен главой президентской администрации.
Министром иностранных дел республики Макей был десять лет — с 2012 года. После начала массовых протестов в 2020-м чиновник занял жесткую антизападную позицию. Обвинял западных дипломатов в призывах к участию в акциях, допускал возможность полного разрыва дипломатических отношений с ЕС и призывал всех сотрудников МИД, кто не согласен с государственной политикой, уволиться.