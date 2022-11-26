Публикуем эксклюзивный фрагмент фильма о Ферруччо Ламборгини

Компания МВК, которая устраивает прокат фильма «Ламборгини: Человек-легенда», поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком картины.
В нем будущий создатель легендарного спорткара подходит к Энцо Феррари, предлагая сотрудничество. Но тот высокомерно отказывает, говоря: «возвращайся к своим тракторам, фермер».
Ламборгини до создания спорткаров занимался производством тракторов, кондиционеров и обогревателей. Фильм рассказывает о его пути от сына фермера до человека, бросившего вызов самому Энцо Феррари.
Режиссером и сценаристом картины выступил Роберт Мореско, получивший «Оскар» за сценарий криминального триллера «Столкновение». В ролях — Фрэнк Грилло («День курка»), Гэбриел Бирн («Викинги»), Мира Сорвино («Доктор Хаус», «С первого взгляда») и Джорджио Кантарини («Жизнь прекрасна»).
«Рассказывая историю Ламборгини, я пытался изучить и понять его внутренний мир: что заставило его гнаться за мечтой, и какова цена погони за ней; что за путь ему пришлось проделать», — отметил режиссер Мореско.
В российский прокат картина вышла 24 ноября. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».