Лекции, буккроссинг и вещевой своп: во «Флаконе» пройдет новогодний Eco Friendly Fest

3 и 4 декабря во «Флаконе» состоится новогодний фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В эти дни свою продукцию представят бренды теплой и долговечной одежды и украшений, производители предметов интерьера и декора для дома, органических продуктов, натуральной косметики и экологичных средств для ухода.
На фестивале также откроется «зеленый» лекторий с программой по актуальным вопросам экологической повестки России. Экоредактор проекта «ШЭР» Аида Леванова объяснит гостям, как вести экологичный образ жизни в городе, а также представит на фестивале свою новую книгу «Гринструкция». А эксперт туристической компании Rassvet Ирина Суворова расскажет о феномене Байкала и угрозах, нависших над уникальным озером.
Помимо традиционных зон буккросинга, свопа и станции приема вторсырья, гостей будут ждать разнообразные активности. Так, на апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» можно будет подарить надоевшим или устаревшим вещам новую жизнь. А в зоне мастер-классов гости смогут создать своими руками новогодний экодекор, елочное украшение или открытку.