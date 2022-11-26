Лекции, буккроссинг и вещевой своп: во «Флаконе» пройдет новогодний Eco Friendly Fest

На фестивале также откроется «зеленый» лекторий с программой по актуальным вопросам экологической повестки России. Экоредактор проекта «ШЭР» Аида Леванова объяснит гостям, как вести экологичный образ жизни в городе, а также представит на фестивале свою новую книгу «Гринструкция». А эксперт туристической компании Rassvet Ирина Суворова расскажет о феномене Байкала и угрозах, нависших над уникальным озером.