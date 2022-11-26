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Лекции, буккроссинг и вещевой своп: во «Флаконе» пройдет новогодний Eco Friendly Fest
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07

3 и 4 декабря во «Флаконе» состоится новогодний фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В эти дни свою продукцию представят бренды теплой и долговечной одежды и украшений, производители предметов интерьера и декора для дома, органических продуктов, натуральной косметики и экологичных средств для ухода.

На фестивале также откроется «зеленый» лекторий с программой по актуальным вопросам экологической повестки России. Экоредактор проекта «ШЭР» Аида Леванова объяснит гостям, как вести экологичный образ жизни в городе, а также представит на фестивале свою новую книгу «Гринструкция». А эксперт туристической компании Rassvet Ирина Суворова расскажет о феномене Байкала и угрозах, нависших над уникальным озером.

Помимо традиционных зон буккросинга, свопа и станции приема вторсырья, гостей будут ждать разнообразные активности. Так, на апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» можно будет подарить надоевшим или устаревшим вещам новую жизнь. А в зоне мастер-классов гости смогут создать своими руками новогодний экодекор, елочное украшение или открытку.

Подробности об Eco Friendly Fest можно найти на сайте «Афиши». Вход на мероприятия свободный, нужно только предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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