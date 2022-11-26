DreamWorks Animation обновила заставку. В ней появились герои мультфильмов студии

DreamWorks Animation представила обновленную заставку, с которой в будущем будут начинаться ее картины. Об этом сообщает Deadline.
В ролике культовый лунный ребенок с удочкой пролетает среди знаменитых франшиз студии. Среди них — «Как приручить дракона», «Кунг-фу Панда», «Босс-молокосос», «Тролли» и «Шрек».
Над видео работала творческая группа DreamWorks, в которую вошли продюсер Сюзанн Берги («Как приручить дракона») и художник-постановщик Кендал Кронкхайт («Тролли»). Композитором выступил Гарри Грегсон-Уильямс («Шрек-2»).
Новая заставка студии впервые будет показана перед мультфильмом «Кот в сапогах-2: Последнее желание», мировой прокат которого запланирован на 21 декабря.
Картина является продолжением анимационного фильма «Кот в сапогах» 2011 года. Сюжет рассказывает о коте, который обнаруживает, что прожил уже восемь из девяти своих жизней. Тогда он отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти последнее желание и вернуть свои девять жизней.
Режиссером грядущей ленты выступил Джоэл Кроуфорд «Семейка Крудс: Новоселье», сценаристом — Пол Фишер («ЛЕГО Ниндзяго Фильм»), продюсером — Крис Меледандри («Ледниковый период»).