DreamWorks Animation обновила заставку. В ней появились герои мультфильмов студии

Картина является продолжением анимационного фильма «Кот в сапогах» 2011 года. Сюжет рассказывает о коте, который обнаруживает, что прожил уже восемь из девяти своих жизней. Тогда он отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти последнее желание и вернуть свои девять жизней.